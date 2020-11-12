Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Запорожской и Киевской областях.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек.

За сутки госпитализированы 1 509 человек.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерло - 9 145 (+198), выздоровели - 227 694 (+6 235).

Днем ранее, 11 ноября, Минздрав отчитывался о 10 611 новых случаев.

Активных больных на 12 ноября 264 026 человек.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях. При этом за сутки зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - до этого больше всего случаев было выявлено 7 ноября (10 746).

Всего за сутки проведено 77 149 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216.

Коронавирус в Украине: что известно

Ранее Степанов сообщил, что период высокой заболеваемости COVID-19 в Украине продлится до апреля. При этом он добавил, что для медицинской системы нужен локдаун минимум на три недели.

Напомним, вчера правительство Украины отменило карантинные зоны в стране, а также ввел карантин выходного дня.

Вакцину от COVID-19 Украина может получить уже в начале 2021 года.

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Автор: Виктория Гордиенко