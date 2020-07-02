Ляшко объяснил, благодаря чему в Украине удалось снизить уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков

По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели почти 12,5 тыс. медработников.

Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снизился благодаря улучшению обеспечения больниц средствами защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил сегодня во время онлайн-брифинга.

«Всего в учреждениях здравоохранения «первой волны» в наличии изоляционных халатов и костюмов биобезопасности – 1,5 миллионов штук, масок медицинских - более 8 млн, перчаток нитриловых - более 12 млн, защитных очков – 394 тысячи, респираторов класса защиты не ниже FFP2 – 1,3 млн», - сказал он.

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По словам Ляшко, с начала эпидемии, кроме закупок за бюджетные средства, Украина также получала средства медицинской защиты в качестве гуманитарной помощи от разных стран.

«Мы получили за этот период респираторов - более 1,3 млн, защитных костюмов - более 300 тысяч, защитных очков - более 200 тысяч, медицинских масок - более 3 млн, перчаток - более 600 тысяч пар», - сообщил заместитель главы Минздрава.

Он добавил, что работа над поставкой в Украину защитных средств для медиков продолжается.

«Это один из факторов уменьшения количества случаев заболеваемости среди медицинских работников», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели почти 12,5 тыс. медработников.

1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков снизился с 20% (в апреле) до 9,5% (в июле).

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