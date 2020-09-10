На сегодня состояние здоровья Руслана Хомчака удовлетворительное.

У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака лабораторно подтвержден COVID-19.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Читайте такжеВ Украине за сутки сделано рекордное количество тестирований на коронавирус методом ПЦР - Степанов

"После получения положительного диагноза на коронавирусной болезни COVID-19, по словам Сеника, Хомчак сейчас находится на двухнедельном самоизоляции. Сейчас состояние главнокомандующего ВСУ удовлетворительное ", - сказал Сеник.

Коронавирус в Украине: статистика на 10 сентября

За минувшие сутки в Украине выявили 2 582 новых случая заражения коронавирусов.

По состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612

Сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан.

С начала пандемии умерли 3 023 человека. За последние сутки умерли 44 пациента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров