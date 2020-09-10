У Руслана Хомчака подтвердился коронавирус / УНИАН
У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака лабораторно подтвержден COVID-19.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
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"После получения положительного диагноза на коронавирусной болезни COVID-19, по словам Сеника, Хомчак сейчас находится на двухнедельном самоизоляции. Сейчас состояние главнокомандующего ВСУ удовлетворительное ", - сказал Сеник.
Коронавирус в Украине: статистика на 10 сентября
- За минувшие сутки в Украине выявили 2 582 новых случая заражения коронавирусов.
- По состоянию на 10 сентября общее количество больных составляет 145 612
- Сейчас коронавирусом болеют 76 712 граждан.
- С начала пандемии умерли 3 023 человека. За последние сутки умерли 44 пациента.
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