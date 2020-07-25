Дети болеют очень легко: врач назвал основной симптом коронавируса у малышей

Обычно у детей температура держится 1-2 дня и исчезает.

Большинство детей болеют на новый тип коронавируса COVID-19 очень легко.

Об этом в интервью ТСН.uа рассказал врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский.

"Да, дети болеют, но, как правило, болеют очень легко. У них температура держится 1-2 дня и исчезает. Уже более четырех месяцев в нашей стране действует карантин, и даже через наше отделение еженедельно проходят 50-60 детей, но ни разу не было у нас тяжелого ребенка с коронавирусом", – говорит Сильковский.

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По словам врача, когда он заболел COVID-19, то был не против, чтобы его дети также переболели легко. Он не самоизолировался от детей.

"Тем более, что сейчас лето, хорошая погода, хорошее питание. Я не против, чтобы они укрепили иммунитет и были защищены в холодную пору года, когда присоединятся другие сезонные заболевания, такие как грипп. Они же никуда не исчезли, и коронавирус никуда не исчезнет к этому времени. И когда это все вместе сочетается, то это заболевание может протекать тяжелее. Вот такой была моя логика", – поделился врач.

По его словам, также он уже знал до этого случаи, когда родители болели, а дети – нет. "И я понимал, что скорее всего, мои дети не заболеют, но даже если это произойдет, они пройдут это легко. Но никто из моей семьи не заболел. По крайней мере, симптомов не было", – рассказал нам Сільковський.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украине официально зафиксировано 63929 случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки СOVID-19 подтвердили еще в 1106 человек.

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