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В Украине за сутки выявили более полутора тысяч новых больных коронавирусом

09:24, 18 августа 2020
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В Украине за сутки зафиксировано 1616 случаев инфицирования коронавирусом / УНИАН

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в Украине Об этом сообщил Минздрав в своем Телеграмм-канале . В частности, по состоянию на 18 августа в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели. Всего проведено 1315409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент, умерли 27 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 3272 случая;
  • Волынская область - 4792 случая;
  • Днепропетровская область - 1772 случая;
  • Донецкая область - 1100 случаев;
  • Житомирская область - 2497 случаев;
  • Закарпатская область - 6435 случаев;
  • Запорожская область - 1154 случая;
  • Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
  • Кировоградская область - 746 случаев;
  • г. Киев - 10730 случаев;
  • Киевская область - 4620 случаев;
  • Львовская область - 12 260 случаев;
  • Луганская область - 185 случаев;
  • Николаевская область - 832 случая;
  • Одесская область - 5158 случаев;
  • Полтавская область - 565 случаев;
  • Ровенская область - 7828 случаев;
  • Сумская область - 966 случаев;
  • Тернопольская область - 3902 случая;
  • Харьковская область - 6360 случаев;
  • Херсонская область - 304 случая;
  • Хмельницкая область - 1628 случаев;
  • Черновицкая область - 7954 случая;
  • Черкасская область - 1167 случаев;
  • Черниговская область - 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая

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