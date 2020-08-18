В Украине за сутки выявили более полутора тысяч новых больных коронавирусом
В Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в Украине Об этом сообщил Минздрав в своем Телеграмм-канале . В частности, по состоянию на 18 августа в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели. Всего проведено 1315409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент, умерли 27 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 3272 случая;
- Волынская область - 4792 случая;
- Днепропетровская область - 1772 случая;
- Донецкая область - 1100 случаев;
- Житомирская область - 2497 случаев;
- Закарпатская область - 6435 случаев;
- Запорожская область - 1154 случая;
- Ивано-Франковская область - 6959 случаев;
- Кировоградская область - 746 случаев;
- г. Киев - 10730 случаев;
- Киевская область - 4620 случаев;
- Львовская область - 12 260 случаев;
- Луганская область - 185 случаев;
- Николаевская область - 832 случая;
- Одесская область - 5158 случаев;
- Полтавская область - 565 случаев;
- Ровенская область - 7828 случаев;
- Сумская область - 966 случаев;
- Тернопольская область - 3902 случая;
- Харьковская область - 6360 случаев;
- Херсонская область - 304 случая;
- Хмельницкая область - 1628 случаев;
- Черновицкая область - 7954 случая;
- Черкасская область - 1167 случаев;
- Черниговская область - 1250 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.
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