В Украине за сутки выявили более полутора тысяч новых больных коронавирусом

Лидерами по темпам распространения болезни являются Киев и Львовская область.

В Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в Украине Об этом сообщил Минздрав в своем Телеграмм-канале . В частности, по состоянию на 18 августа в Украине 94 436 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2116 летальных, 48 925 пациентов выздоровели. Всего проведено 1315409 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 761 пациент, умерли 27 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3272 случая;

Волынская область - 4792 случая;

Днепропетровская область - 1772 случая;

Донецкая область - 1100 случаев;

Житомирская область - 2497 случаев;

Закарпатская область - 6435 случаев;

Запорожская область - 1154 случая;

Ивано-Франковская область - 6959 случаев;

Кировоградская область - 746 случаев;

г. Киев - 10730 случаев;

Киевская область - 4620 случаев;

Львовская область - 12 260 случаев;

Луганская область - 185 случаев;

Николаевская область - 832 случая;

Одесская область - 5158 случаев;

Полтавская область - 565 случаев;

Ровенская область - 7828 случаев;

Сумская область - 966 случаев;

Тернопольская область - 3902 случая;

Харьковская область - 6360 случаев;

Херсонская область - 304 случая;

Хмельницкая область - 1628 случаев;

Черновицкая область - 7954 случая;

Черкасская область - 1167 случаев;

Черниговская область - 1250 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 августа 2020 в Центр поступило 1868 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 151 885 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая