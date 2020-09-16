Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 340 человек.

В Украине количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже превысило 162 тыс., за сутки выявили 2 958 новых больных.

Читайте такжеНа Ривненщине зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 162 тыс. 660 случаев COVID-19, в том числе 2 тыс. 958 новых - за прошедшие сутки.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 340 человек, в том числе 76 человек - за прошедшие сутки.

В настоящее время выздоровели 72 тыс. 324 человека. За минувшие сутки - 1 тыс. 514. На сегодня в Украине болеют 86 тыс. 996 человек.

Кроме этого, как сообщает Минздрав в Телеграмм-канале, в общем проведено1 925 482 тестирований методом ПЛР.

Коронавирус в областях:

Винницкая область - 4976 случаев;

Волынская область - 6504 случая;

Днепропетровская область - 3539 случаев;

Донецкая область - 2180 случаев;

Житомирская область - 4543 случая;

Закарпатская область - 8829 случаев;

Запорожская область - 2591 случай;

Ивано-Франковская область - 11 677 случаев;

Кировоградская область - 934 случая;

г. Киев - 18070 случаев;

Киевская область - 7207 случаев;

Львовская область - 17 430 случаев;

Луганская область - 653 случая;

Николаевская область - 2171 случай;

Одесская область - 10 277 случаев;

Полтавская область - 1307 случаев;

Ровенская область - 10 707 случаев;

Сумская область - 2640 случаев;

Тернопольская область - 10 004 случая;

Харьковская область - 13 432 случая;

Херсонская область - 702 случая;

Хмельницкая область - 4133 случая;

Черновицкая область - 12493 случая;

Черкасская область - 2739 случаев;

Черниговская область - 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 сентября 2020 в Центр поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров