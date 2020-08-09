В Одессе с COVID-19 госпитализировали 11 моряков с прибывшего из Египта судна

Судно ошвартовали для карантинной стоянки.

В Одессе госпитализировали с COVID-19 11 моряков с прибывшего из Египта судна.

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Как сообщили в пресс-службе госпредприятия «Администрация морских портов Украины», судно Patra (флаг Греция) прибыло из египетского порта Эль-Дехейла в порт «Пивденный» (Одесская обл.) 8 августа. В составе экипажа - 22 моряка. Судно отшвартовали для карантинной стоянки.

При тестировании у 11 моряков подтвержден коронавирус. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений Одессы. У второй половины экипажа (11 человек) взяты пробы для анализа на антитела.

На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выхода на берег членов экипажа.

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