Глава Минздрава Максим Степанов в очередной раз призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования, напомнив, что количество больных COVID-19 растет в Украине «ураганными темпами».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования: носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

Степанов отметил, что количество заболевших растет в Украине стремительно, «ураганными темпами», и прокомментировал ситуацию в столичном метро, которая его возмутила.

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«Вчера вечером на столичной станции метро пассажир не захотел надевать защитную маску. Когда полицейский сделал ему замечание и попросил одеть маску, он напал на того с газовым баллончиком и с ножом. Милиционер получил телесное повреждение в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз... Полицейский просто сделал свою работу, и сделал эту работу, чтобы защитить здоровье и жизнь человека, который был без маски, а также всех, кто был рядом. И что полицейский получил в ответ - это недопустимые вещи», - подчеркнул министр.

Степанов отметил, что ношение маски, соблюдение дистанции, использование антисептиков - на сегодня это правила жизни, которые установлены во всем мире.

«И они продиктованы одним - для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Маска - это не какая-то штанга, которая имеет вес 10 кг и которую мы предлагаем за собой таскать. Это просто маска, которую мы просим надевать, когда рядом с вами находятся люди, чтобы сохранить ваше здоровье и ваших близких», - подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что вчера Верховная Рада приняла закон, предусматривающий усиление ответственности за пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без защитных масок. Штраф составит от 170 до 225 грн.

«Я считаю, что это абсолютно правильная вещь», - сказал Степанов.

Он отметил, что в Украине ежедневно растет количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации.

«И в этом есть определенный предел. Нравится это кому-то или нет, но есть предел по количеству коек, по количеству медработников, которые способны оказывать медицинскую помощь», - сказал министр.

Он призвал граждан помочь медикам, которые уже длительное время напряженно работают, спасая жизни людей, а также соблюдать противоэпидемические требования.

В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746. Утром в пятницу COVID-19 подтвердили у 9 721 человека.

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Автор: Инна Андалицкая