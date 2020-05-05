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Минобороны показало, как военные медики делают тесты на COVID-19 в лаборатории (видео)

17:20, 05 мая 2020
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 Скриншот из видео

Видео опубликовало Военное телевидение Украины в YouTube.

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ПЦР-лаборатория Военно-медицинского клинического центра Западного региона делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

Отмечается, что у военных медиков региона достаточно ресурсов, чтобы выполнять поставленные задачи.

Начальник центра Иван Гайд заявил, что медики готовы к приему пациентов и отработали несколько вариантов развития событий.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Таран заявляет, что в Вооруженных силах Украины сдерживают попадание коронавирусной инфекции COVID-19 к военнослужащим - участникам операции Объединенных сил.

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