Минобороны показало, как военные медики делают тесты на COVID-19 в лаборатории (видео)
17:20, 05 мая 2020Страна
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ПЦР-лаборатория делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции.
Скриншот из видео
В Министерстве обороны показали, как военные медики делают тесты на коронавирус в ПЦР-лаборатории.
Видео опубликовало Военное телевидение Украины в YouTube.
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ПЦР-лаборатория Военно-медицинского клинического центра Западного региона делает тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции.
Отмечается, что у военных медиков региона достаточно ресурсов, чтобы выполнять поставленные задачи.
Начальник центра Иван Гайд заявил, что медики готовы к приему пациентов и отработали несколько вариантов развития событий.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Андрей Таран заявляет, что в Вооруженных силах Украины сдерживают попадание коронавирусной инфекции COVID-19 к военнослужащим - участникам операции Объединенных сил.
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