Больничные места уже за месяц могут полностью заполниться больными COVID-19 при нынешних темпах распространения коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.
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«Если будет три тысячи больных в день – за месяц мы заполним больницы», – заявил собеседник.
В таком случае, рассказывает он, ситуация может перейти на итало-испанский сценарий. Однако в мире до сих пор не знают, какими мерами бороться с пандемией.
"И ВОЗ рекомендует не вводить локдаун. И правительство не собирается погружать страну в локдаун. Будем стараться регулировать вспышку действующим адаптивным карантином. Локдаун экономика не выдержит», – ответил собеседник.
На сегодня в Украине уже заполнено 6 тысяч койко-мест пациентами с коронавирусом или людьми с подозрением на COVID-19.
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