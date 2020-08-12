Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 12 августа

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 20,2 миллиона. В Украине - более 84,5 тысячи случаев болезни COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, а в ряде стран действуют карантинные ограничения.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 12 августа в мире зафиксировано 20 292 486 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки добавились более 277 тысяч новых больных.

При этом 741 420 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерли 6617 человек.

Более 12,5 миллиона человек выздоровели от коронавируса.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь у 1433 людей, 19 больных с коронавирусом умерли, еще 752 человека выздоровели.

Лидером по общему количеству больных является Львовская область. А в Киеве зафиксировано больше всего новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 84 548 человек. Умерли 1970, а выздоровели - 45 686 людей.

Коронавирус в Киеве: актуальные цифры

По состоянию на утро 12 августа в Киеве зафиксировано 182 новых случая COVID-19.

Всего в Киеве подтверждены 9869 случаев COVID-19.

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