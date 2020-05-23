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На Буковине количество заражений COVID-19 приближается к трем тысячам

02:49, 23 мая 2020
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REUTERS

В течение суток лабораторный центр исследовал 495 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Одновременно еще 32 человек на Буковине выздоровели от COVID-19.

По данным Черновицкой ОГА от 22 мая, на Буковине зафиксировали еще 5 летальных случаев: у трех пациентов подтвердили COVID-19.

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От болезни скончался 68-летний черновчанин, который имел гипертоническую болезнь. Также от осложнений нового типа коронавируса умер 82-летний пенсионер из Сторожинецкого района. Он страдал от гипертонии, сахарного диабета и кардиосклероза.

Не смогла побороть болезнь 68-летняя женщина со Сторожинеччины. Кроме COVID-19 она имела ишемию, гипертонию и сердечную недостаточность.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 964 человек. Из них 122 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как минимум 782 - выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал ранее УНИАН, 22 мая в Черновицкой области, где фиксируют наибольшее количество зараженных коронавирусом в Украине, решили ослабить карантинные ограничения. Отныне проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлено.

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