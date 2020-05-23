На Буковине количество заражений COVID-19 приближается к трем тысячам

Почти шесть десятков новых случаев коронавирус, а также три смерти от осложнений заболевания зафиксировали на Буковине.

В пятницу, 22 мая, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили в еще 59 человек.

В течение суток лабораторный центр исследовал 495 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Одновременно еще 32 человек на Буковине выздоровели от COVID-19.

По данным Черновицкой ОГА от 22 мая, на Буковине зафиксировали еще 5 летальных случаев: у трех пациентов подтвердили COVID-19.

Читайте такжеАдаптивный карантин: Минздрав обновил перечень областей, которые не готовы к ослаблению ограничений

От болезни скончался 68-летний черновчанин, который имел гипертоническую болезнь. Также от осложнений нового типа коронавируса умер 82-летний пенсионер из Сторожинецкого района. Он страдал от гипертонии, сахарного диабета и кардиосклероза.

Не смогла побороть болезнь 68-летняя женщина со Сторожинеччины. Кроме COVID-19 она имела ишемию, гипертонию и сердечную недостаточность.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 2 964 человек. Из них 122 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как минимум 782 - выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал ранее УНИАН, 22 мая в Черновицкой области, где фиксируют наибольшее количество зараженных коронавирусом в Украине, решили ослабить карантинные ограничения. Отныне проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлено.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram