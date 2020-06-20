цей матеріал доступний українською

Минздрав разрешил не носить маски на пляжах, но нужно придерживаться социальной дистанции в полтора метра

12:19, 20 июня 2020
Страна
11 0
Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Читайте такжеЛяшко рассказал, есть ли польза от перчаток и масок

«Обязательными являются маски в транспорте, в помещениях. При большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, которая составляет минимум 1,5 метра», - подчеркнул он.

«Если мы говорим о пляжах, то на них граждане должны располагаться не ближе 1,5 метра друг от друга. И в этом случае маски носить не обязательно», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине COVID-19 подтверждено в 35 тысяч 825 человек. При этом в целом поправились 16 тысяч 406 человек, умерли 994. За минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 841 лицо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter