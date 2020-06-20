Минздрав разрешил не носить маски на пляжах, но нужно придерживаться социальной дистанции в полтора метра

Отмечается, что маски нужны в помещениях и местах большого скопления людей, где невозможно соблюдать дистанцию.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что защитные маски на пляжах носить не нужно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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«Обязательными являются маски в транспорте, в помещениях. При большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, которая составляет минимум 1,5 метра», - подчеркнул он.

«Если мы говорим о пляжах, то на них граждане должны располагаться не ближе 1,5 метра друг от друга. И в этом случае маски носить не обязательно», - добавил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине COVID-19 подтверждено в 35 тысяч 825 человек. При этом в целом поправились 16 тысяч 406 человек, умерли 994. За минувшие сутки на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 841 лицо.

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