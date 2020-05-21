За сутки в столице от коронавируса умерло трое людей
Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них – 7 медиков.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "За минувшие сутки в столице от коронавируса умерли трое людей. Всего за весь период – 57 летальных случаев", - сообщил он.
На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет
- 19 мужчин от 19 до 82 лет
- 2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 1 парень, которому 16 лет.
Также Кличко сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 10 больных. В Святошинском – тоже 10. И в Голосеевском районе - 9 случаев заболевания", - сообщил мэр, добавив, что поправились за сутки 9 человек. "Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы", - подытожил Кличко.
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