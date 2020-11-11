Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском районе – 110, в Днепровском — 109 и в Деснянском районе – 106 случаев.

Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За сутки в Киеве выявлено еще 965 больных коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых больных коронавирусомОб этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его данным, умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632", - отметил мэр.

Заболели:

547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Заболел также 31 медик.

"В больницы столицы госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева", - написал Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском районе – 110, в Днепровском — 109 и в Деснянском районе – 106 случаев.

Не уменьшается количество киевлян, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2038 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок.

В тяжелом состоянии находятся 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных. Под аппаратами ИВЛ - 31 человек. Еще 51 пациент - на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными, не пренебрегайте элементарными правилами безопасности!",- призывал городской председатель.

Коронавирус в Киеве

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Автор: Ирина Погорелая