В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 400 человек, восемь умерли.
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«За минувшие сутки вирус выявили у 400 человек. Умерли 8 больных. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 19 тыс. 140 подтвержденных случаев COVID-19», - отметил мэр.
По его данным, вчера заболели 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет, 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Заболели в том числе и 12 медиков.
В больницы за минувшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 828 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском - 82, в Оболонском - 57 и в Дарницком районах - 50 случаев.
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