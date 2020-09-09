Больница №4, являющаяся одним и из опорных медучреждений столицы для пациентов с коронавирусной болезнью, заполнена на 80%.
Читайте такжеВ Украине за сутки обнаружили более 2500 новых больных коронавирусомОб этом написал мэр Виталий Кличко на странице в соцсети.
«Вирус не отступает. И количество выявленных случаев коронавируса в столице, к сожалению, растет. Увеличивается и количество больных, нуждающихся в госпитализации. Вчера вечером побывал с проверкой в городской больнице № 4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с COVID-19. Я уже ранее посещал это медучреждение. Из главного, что сегодня отмечают врачи: в последнее время у многих инфицированных - более тяжелое течение болезни. И подавляющее большинство пациентов - в возрасте от 30 до 60 лет», - написал Кличко.
По его словам, в этой больнице есть своя лаборатория для тестирования и исследования образцов биоматериала на ПЦР и ИФА. Необходимыми средствами защиты и медикаментами заведение обеспечено.
«Всего в больницах столицы из 1600 коек, подготовленных для приема больных коронавирусом в 16 медучреждениях, заполнены 52% мест. В случае необходимости город может перепрофилировать отделения и в других медучреждениях, увеличив количество коек для лечения пациентов с COVID-19», - добавил Кличко.
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