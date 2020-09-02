Больше всего болезнь распространилась во Львовской области и Киеве.

В Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

Читайте такжеВ Украине из-за начала учебного года может увеличиться заболеваемость коронавирусом - МинздравОб этом сообщает Минздрав в Телеграм-канале. 2 сентября в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.

Коронавирус в областях:

Винницкая область - 4109 случаев;

Волынская область - 5589 случаев;

Днепропетровская область - 2454 случая;

Донецкая область - 1505 случаев;

Житомирская область - 3442 случая;

Закарпатская область - 7697 случаев;

Запорожская область - 1657 случаев;

Ивано-Франковская область - 9522 случая;

Кировоградская область - 826 случаев;

г. Киев - 13 878 случаев;

Киевская область - 5842 случая;

Львовская область - 14 907 случаев;

Луганская область - 346 случаев;

Николаевская область - 1320 случаев;

Одесская область - 7697 случаев;

Полтавская область - 832 случая;

Ровенская область - 9396 случаев;

Сумская область - 1571 случай;

Тернопольская область - 6395 случаев;

Харьковская область - 9640 случаев;

Херсонская область - 424 случая;

Хмельницкая область - 2630 случаев;

Черновицкая область - 10 487 случаев;

Черкасская область - 1642 случая;

Черниговская область- 1990 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 сентября 2020 года в Центр поступило 2678 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 186 709 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая