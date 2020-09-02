В Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.
Читайте такжеВ Украине из-за начала учебного года может увеличиться заболеваемость коронавирусом - МинздравОб этом сообщает Минздрав в Телеграм-канале. 2 сентября в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область - 4109 случаев;
- Волынская область - 5589 случаев;
- Днепропетровская область - 2454 случая;
- Донецкая область - 1505 случаев;
- Житомирская область - 3442 случая;
- Закарпатская область - 7697 случаев;
- Запорожская область - 1657 случаев;
- Ивано-Франковская область - 9522 случая;
- Кировоградская область - 826 случаев;
- г. Киев - 13 878 случаев;
- Киевская область - 5842 случая;
- Львовская область - 14 907 случаев;
- Луганская область - 346 случаев;
- Николаевская область - 1320 случаев;
- Одесская область - 7697 случаев;
- Полтавская область - 832 случая;
- Ровенская область - 9396 случаев;
- Сумская область - 1571 случай;
- Тернопольская область - 6395 случаев;
- Харьковская область - 9640 случаев;
- Херсонская область - 424 случая;
- Хмельницкая область - 2630 случаев;
- Черновицкая область - 10 487 случаев;
- Черкасская область - 1642 случая;
- Черниговская область- 1990 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 сентября 2020 года в Центр поступило 2678 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 186 709 сообщений о подозрении на COVID-19.
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