В Украине очередной антирекорд по количеству новых больных коронавирусом \ УНИАН

Читайте такжеВ Украине из-за начала учебного года может увеличиться заболеваемость коронавирусом - МинздравОб этом сообщает Минздрав в Телеграм-канале. 2 сентября в Украине 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58 817 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 597 707 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1015 пациентов.

Коронавирус в областях:

  • Винницкая область - 4109 случаев;
  • Волынская область - 5589 случаев;
  • Днепропетровская область - 2454 случая;
  • Донецкая область - 1505 случаев;
  • Житомирская область - 3442 случая;
  • Закарпатская область - 7697 случаев;
  • Запорожская область - 1657 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 9522 случая;
  • Кировоградская область - 826 случаев;
  • г. Киев - 13 878 случаев;
  • Киевская область - 5842 случая;
  • Львовская область - 14 907 случаев;
  • Луганская область - 346 случаев;
  • Николаевская область - 1320 случаев;
  • Одесская область - 7697 случаев;
  • Полтавская область - 832 случая;
  • Ровенская область - 9396 случаев;
  • Сумская область - 1571 случай;
  • Тернопольская область - 6395 случаев;
  • Харьковская область - 9640 случаев;
  • Херсонская область - 424 случая;
  • Хмельницкая область - 2630 случаев;
  • Черновицкая область - 10 487 случаев;
  • Черкасская область - 1642 случая;
  • Черниговская область-  1990 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 сентября 2020 года в Центр поступило 2678 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 186 709 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине: новости по теме

  • В Украине подтвержден первый случай коронавирус был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.
  • В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 готовы госпитализировать
  • В Минздраве рассказали, когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса
  • До 3 тыс. новых больных ежедневно: премьер дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине
  • Киев и 17 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий-Минздрав

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая