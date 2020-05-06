Коронавирус в Украине: чаще всего инфицируются дети в возрасте от 10 до 14 лет

Согласно данным ВОЗ, дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В Украине среди детей чаще всего болеют COVID-19 в возрастной группе от 10 до 14 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет - 211. Выздоровел 31 ребенок», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в Черновицкой области - 177, из них выздоровели 29; в Киеве - 102, выздоровели - 2; в Киевской области - 86, выздоровели - 5; в Ривненской области - 55, выздоровели - 2; в Тернопольской области - 61, выздоровели - 12.

Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели.

В Центре общественного здоровья уточнили, что трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет, один - заболевание печени, у двух - иммунодефициты, у пяти - сердечно-сосудистые заболевания, у шести детей - хронические заболевания легких, у семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один - на искусственной вентиляции легких, еще один - на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни, добавляют в ЦОЗ.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро зафиксировано 13 тыс. 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2 тыс. 97 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.