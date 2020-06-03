В Одессе от COVID-19 умерла пенсионерка, у которой ПЦР-тест дважды был отрицательным

Пенсионерку, у которой открылось желудочное кровотечение, перевозили из больницы в больницу.

В Одессе от COVID-19 умерла 83-летняя женщина, у которой ПЦР-диагностика на коронавирус дважды показывала отрицательный результат.

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, 2 июня в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы скончалась пациентка в возрасте 83-х лет.

Отмечается, что она была госпитализирована в инфекционную больницу с лихорадкой и подозрением на COVID-19. В инфекционной больнице у нее дважды были взяты тесты на ПЦР - 21 мая и 26 мая, которые дважды показали негативный результат.

Читайте такжеСтало известно, сколько депутатов Рады взяли "больничный" из-за COVID-19

«Учитывая наличие тяжелого сопутствующего заболевания, для дальнейшего лечения больная была переведена в Одесскую областную клиническую больницу, где был взят очередной ПЦР на COVID-19», - сообщили в мэрии.

Как сообщается, 1 июня был получен положительный результат ПЦР и больная в очень тяжелом состоянии с тяжелой сопутствующей патологией (желудочное кровотечение) была вновь переведена в инфекционную больницу, где вчера скончалась.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 3 июня, в Одесской области лабораторно подтверждены 919 случаев COVID-19. Из них 226 человек — жители Одессы.

Отмечается, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 13 новых случаев заболевания, из них два — у одесситов, 11 — у жителей районов области.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram