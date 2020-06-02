В Минздраве зарегистрировали первый случай инфицирования COVID-19

Выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот человек, сегодня будут проведены тестирования.

Среди сотрудников Министерства здравоохранения зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания COVID-19... Был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. И сегодня будут проведены соответствующие тестирования... Какое-то количество людей отправят на самоизоляцию", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 328 новых.

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