В Минздраве зарегистрировали первый случай инфицирования COVID-19
09:40, 02 июня 2020Страна
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Выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот человек, сегодня будут проведены тестирования.
Иллюстрация / REUTERS
Среди сотрудников Министерства здравоохранения зафиксировали первый случай заболевания COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания COVID-19... Был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот работник. И сегодня будут проведены соответствующие тестирования... Какое-то количество людей отправят на самоизоляцию", - сказал Степанов.
Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано 24 тыс. 340 случаев заболевания COVID-19, за сутки – 328 новых.
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