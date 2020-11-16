По состоянию на утро 16 ноября в Украине обнаружили 9832 новых случая коронавируса. Также зафиксировано 94 летальных случая, 2753 пациента выздоровели. Госпитализировано - 1100 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
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В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
За сутки сделали 33486 тестирований, методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801.
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 традиционно снизился после выходных, но продолжает держаться на высоком уровне. Днем ранее заболел 10681 человек, а 14 ноября было 12524 (антирекорд.)
За все время пандемии в Украине заболело - 545689 человек; выздоровели - 244197 человек; летальных исходов - 9697; проведено ПЦР - тестирований-3 941651.
Активными больными на сегодня остаются 291795 человек.
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Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (879), Днепропетровской области (847), Запорожской области (807), Киевской области (648) и Одесской области (633).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине: что известно
- Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
- Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
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