Больше всего инфицирований зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на утро 16 ноября в Украине обнаружили 9832 новых случая коронавируса. Также зафиксировано 94 летальных случая, 2753 пациента выздоровели. Госпитализировано - 1100 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

За сутки сделали 33486 тестирований, методом ПЦР - 28685, методом ИФА - 4801.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 традиционно снизился после выходных, но продолжает держаться на высоком уровне. Днем ранее заболел 10681 человек, а 14 ноября было 12524 (антирекорд.)

За все время пандемии в Украине заболело - 545689 человек; выздоровели - 244197 человек; летальных исходов - 9697; проведено ПЦР - тестирований-3 941651.

Активными больными на сегодня остаются 291795 человек.

Коронавирус: важно знать каждому

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (879), Днепропетровской области (847), Запорожской области (807), Киевской области (648) и Одесской области (633).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко