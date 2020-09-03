Эксперт отметил, что окончание пандемии зависит от двух факторов / иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказал эксперт, инфекционист и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов во время чата на Главреде.

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Аристов отметил, что окончание пандемии COVID-19 зависит от того, когда появится коллективный иммунитет, или когда будет произведена вакцина в достаточном количестве.

По его словам, до появления коллективного иммунитета вакцина от коронавируса станет доступной.

"Проблема в Украине еще на год точно будет оставаться. А каким путем она решится – то ли вакцинацией, то ли приобретением коллективного иммунитета, будет видно", – добавил инфекционист.

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Автор: УНИАН