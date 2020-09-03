По словам эксперта, до появления коллективного иммунитета вакцина от коронавируса станет доступной.

Пандемия коронавируса COVID-19, скорее всего, продлится еще более года.

Об этом рассказал эксперт, инфекционист и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов во время чата на Главреде.

Читайте такжеВрач рассказал, что нужно делать при первых симптомах коронавируса

Аристов отметил, что окончание пандемии COVID-19 зависит от того, когда появится коллективный иммунитет, или когда будет произведена вакцина в достаточном количестве.

По его словам, до появления коллективного иммунитета вакцина от коронавируса станет доступной.

"Проблема в Украине еще на год точно будет оставаться. А каким путем она решится – то ли вакцинацией, то ли приобретением коллективного иммунитета, будет видно", – добавил инфекционист.

Пандемия COVID-19: что известно по состоянию на 3 сентября

Пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин ввели с 11 марта, а потом продляли и смягчали. Власти решили, что ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).

На сегодня в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29,7 тысяч врачей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН