В Украине намерены ввести карантин выходного дня уже на этой неделе.

Разорвать цепь инфицирования коронавирусом в Украине может помочь тотальный карантин на две недели.

Такое мнение высказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что учреждения сферы обслуживания потеряют много прибыли из-за карантина выходного дня.

Читайте такжеЗеленский попросил Меркель посодействовать выделению Украине вакцины от коронавируса "Pfizer"

"Я и так максимально стараюсь уменьшить социальные контакты, поэтому я могу выдержать карантин выходного дня, но я себя ставлю на место малых предпринимателей, владельцев заведений питания, работников кинотеатров, театров, и здесь открывается другая картина. Если говорить о заведениях питания, то кафе, рестораны 2/3 своей выручки получают в выходные. Если говорить об учреждениях культуры, то половину своей прибыли они получают в субботу и воскресенье", - сказала Кравчук.

Как отметила депутат, согласно предыдущему постановлению, карантин выходного дня начинается с полуночи субботы.

"То есть в пятницу возле магазинов будет двойная нагрузка. Люди после работы будут пытаться сделать то, что они могли бы сделать в субботу и воскресенье", - заявила она.

По мнению Кравчук, разорвать цепь заражения может локдаун.

"Возможно, есть смысл сделать на две недели полный локдаун с компенсацией потерь предпринимателям, чем растягивать на неизвестно какой период половинчатый режим, который ставит предпринимателей в неравные условия, поскольку крупные супермаркеты будут работать, и с таким количеством посетителей будет больший шанс заразиться. Также будет работать общественный транспорт, и если посмотреть на метро, часто картина, что маска под носом, и там ограничений меньше, чем в театре", - добавила "слуга народа".

Карантин выходного дня в Украине

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни. В частности, Минздрав предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве предлагают рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц за 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности позволить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен с 14 ноября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк