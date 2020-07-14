Карантин в Украине хотят продлить: СМИ узнали новые даты

Самые эффективные карантинные меры будут продлены, а самые бесполезные – отменены.

В Минздраве идет дискуссия о дальнейшем продлении карантина в Украине. Вероятно, после 31 июля он будет продолжен еще на две недели.

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Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

«Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – рассказали журналистам в Министерстве.

По данным источника, эффективными оказались такие меры как соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка. Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости.

Если ситуация в том или ином регионе будет ухудшаться, в первую очередь там будет приостановлена деятельность стадионов, спортзалов.

Также в Минздраве сообщили, что суммарное соотношение новых случаев одной недели к другой – на грани контролируемой ситуации.

По словам источника, после 31 июля карантин может быть продлен еще на 2 недели – до 14 августа.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – сказал он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки болезнь COVID-19 подтвердили у 638 человек, в общем коронавирус обнаружили у 54 тысяч 771 украинца. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 651 человек, умерли - 14.

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