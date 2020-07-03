В Харькове снова усилили карантин

Кинотеатры, которые в городе открылись лишь сутки назад, снова закрыли.

В Харькове с сегодняшнего дня снова усилили карантинные ограничения из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение на заседании приняла региональная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, решение во время заседания огласил первый заместитель головы Харьковского госсовета Игорь Терехов.

Своим решением комиссия с завтрашнего дня полностью ограничила работу кинотеатров, которые в городе открылись лишь сутки назад. Кроме того, принимать посетителей могут только те заведения общепита, в которых есть летняя площадка (или же площадь зала составляет не менее 50 квадратных метров). При этом, все заведения общепита теперь будут работать до 22:00.

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Также ограничения распространились и на проведение массовых мероприятий: разрешены собрания не более 10 человек.

По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью харьковского горсовета Юрия Сидоренко, такие меры городские власти предприняли в связи с постоянным приростом заболевших коронавирусом. «В связи с увеличением заболеваемости. Уже больше 12 человек на 100 тысяч», - сказал он корреспонденту УНИАН.

Сколько продлятся такие меры – пока неизвестно. По словам чиновников, это зависит от того, когда эпидемия в регионе пойдет на спад.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в 11 регионах показатели заболевания COVID-19 превышают норму, необходимую для ослабления карантинных ограничительных мер.

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