Украинцы стали легче переносить COVID-19, у некоторых она протекает бессимптомно – эпидемиолог
Сейчас в Украине наблюдается ослабление течения болезни COVID-19, у многих она протекает бессимптомно.
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Об этом в комментарии ТСН.иа рассказала эпидемиолог, заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы "Охматдет" Екатерина Сояк.
"То, что я наблюдаю среди своих знакомых врачей и их пациентов, сейчас болезнь COVID-19 протекает относительно легко, а у некоторых вообще бессимптомно", – отметила эпидемиолог.
Сояк добавила, что тестов на антитела люди делают крайне мало, поэтому они часто даже не догадываются, что переболели COVID-19.
Врач, однако, отметила, что не стоит думать, будто в Украине все так хорошо с распространением коронавируса, по сравнению с другими странами. "У нас просто ограниченный ресурс по тестированию. Да, у нас делают тесты качественно и достаточно быстро. Но ресурс ограничен. Было бы больше тестирований, был бы выше уровень заболеваемости", – убеждена эпидемиолог.
Напомним, в Украине на утро 26 июня зафиксировали новый антирекорд - 1109 новых случаев коронавируса.
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