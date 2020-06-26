Украинцы стали легче переносить COVID-19, у некоторых она протекает бессимптомно – эпидемиолог

Врач, однако, отметила, что не стоит думать, будто в Украине все так хорошо с распространением коронавируса, по сравнению с другими странами.

Сейчас в Украине наблюдается ослабление течения болезни COVID-19, у многих она протекает бессимптомно.

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Об этом в комментарии ТСН.иа рассказала эпидемиолог, заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля больницы "Охматдет" Екатерина Сояк.

"То, что я наблюдаю среди своих знакомых врачей и их пациентов, сейчас болезнь COVID-19 протекает относительно легко, а у некоторых вообще бессимптомно", – отметила эпидемиолог.

Сояк добавила, что тестов на антитела люди делают крайне мало, поэтому они часто даже не догадываются, что переболели COVID-19.

Врач, однако, отметила, что не стоит думать, будто в Украине все так хорошо с распространением коронавируса, по сравнению с другими странами. "У нас просто ограниченный ресурс по тестированию. Да, у нас делают тесты качественно и достаточно быстро. Но ресурс ограничен. Было бы больше тестирований, был бы выше уровень заболеваемости", – убеждена эпидемиолог.

Напомним, в Украине на утро 26 июня зафиксировали новый антирекорд - 1109 новых случаев коронавируса.

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