Врач дал советы, как не заразиться коронавирусом во время похода в больницу

Надо понимать, готов ли кабинет к приему вас или вашего ребенка, реально ли его помыть после каждого пациента. Если там множество полок, баночек, коробочек, то вряд ли это можно сделать, отмечает врач.

В период пандемии коронавируса нам все равно иногда нужно обращаться к врачам – стоматологам, педиатрам, хирургам. Но иногда люди настолько боятся заразиться, что откладывают визит до последнего. Этого делать не стоит, уверяют врачи, просто необходимо убедиться, что клиника, в которую вы обращаетесь – безопасная.

Как выбрать безопасную клинику и на что обратить внимание, рассказал доктор медицинских наук Ярослав Заблоцкий.

Первое знакомство

Прежде всего, мы говорим не о том, как выбрать врача, а как выбрать клинику, чтобы ничем не заразиться.

Читайте такжеЛьвовский врач раскрыл неожиданную причину роста заболеваемости коронавирусом в регионеЕсли вы уже определились с заведением, то необходимо познакомиться с его сайтом. Это даст первое представление о том, насколько клиника может гарантировать вашу безопасность: должны быть приведены конкретные аргументы, а не просто фраза «у нас качественно и безопасно». Каким образом клиника защищает своих пациентов и персонал, как дезинфицируются помещения и инструменты? На сайте вы можете найти ответы на эти вопросы.

Бахилам быть или не быть?

На что нужно обращать внимание в первую очередь? Если вы переступаете порог клиники, и вам предлагают надевать бахилы, то это не совсем правильно.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, бахилы необходимые врачам и персоналу. Именно они меняют одежду, защищая себя от инфицированных людей. Пациенту, даже в эпоху COVID-19, бахилы нужны. Потому что, когда человек снимает уже грязные бахилы руками, в этот момент можно заразиться.

Итак, бахилы – это первый «звоночек», что владельцы заведения находятся в ложных представлениях о безопасности пациентов или еще банальнее – экономит на уборщицах.

Поход в клинику: на что обратить внимание

Перед тем, как записаться на прием, попросите, чтобы вам показали клинику. Первое, на что нужно обратить внимание – на мебели в кабинетах стоят инструменты врача, материалы для пломбы и так далее. Например, у нас, когда происходит стоматологический прием, то большинство инструментов работает вместе с водой. Вирусы, в частности гепатита С и COVID-19 живут в слюне. И когда слюна пациента перемешивается с водой, подаваемой в инструменты, образуется аэрозоль, он разлетается по комнате и оседает на всех поверхностях. Надо понимать, готов ли кабинет для приема вас или вашего ребенка, реально ли его помыть после каждого пациента? Если там множество полок, баночек, коробочек, то вряд ли это можно сделать.

В стоматологических клиниках обязательно нужно обратить внимание на то, стоит ли на бор-машине наконечник. Это такой инструмент, в который втыкаются стоматологические боры. Если наконечник уже стоит, вероятность того, что он инфицирован, очень высокая. Стандарты безопасности такие: это устройство должны одевать специально для вас, вы должны быть убеждены, что он абсолютно стерилен, продезинфицирован и запакован в специальный крафт-пакет.

Читайте такжеВ Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина - СтепановТаких наконечников в клинике должно быть много, а они недешевые (как стоимость хорошего телефона). Это инвестиция в здоровье и безопасность пациентов. Правильная дезинфекция длится час, потом еще инструмент должен остыть. Обработка аэрозольными дезинфекторами перед пациентом ничего не дает, это не полностью безопасно.

Требования к медицинской мебели

Далее обратите внимание на медицинскую мебель. Кресло должно быть без швов, так как именно в них могут жить микроорганизмы, которые трудно удалить.

Мебель в кабинете должны быть металлическими, столешницы или каменными или из специального пластика, чтобы они выдерживали режим дезинфекции.

Стерильность превыше всего

Далее – необходимо попросить показать кабинет стерилизации. Там необходимо увидеть где обрабатываются упомянутые выше наконечники, сколько именно их в клинике.

Для десяти кабинетов необходимо иметь 100 таких наконечников, чтобы обеспечить цикличность стерилизации. Обязательно должен быть термодезінферктор. Это современная машина для отмывания инструментов от слюны и крови предыдущих пациентов. Поинтересуйтесь, есть автоклавы класса «В». Они дезинфицируют все стоматологические инструменты при температуре 134 градуса по 60 минут. Эти аппараты автоматизированы, их невозможно открыть и прервать процесс стерилизации. Именно там, в автоклавах, не выживают никакие вирусы и бактерии.

Операционная – повышенные требования

Вы имеете право обратили внимание и на операционную или кабинет для сложных процедур. Желательно, чтобы это делалось в помещении, которое очень тщательно готовится к вашему визиту. Где есть возможность вытереть даже стены (они должны быть из плитки). Столы и тумбочки не должны быть прикручены к стене, а на колесах, как и другие аппараты и медицинская техника.

Ведь операционная – это место повышенного риска. И за мебелью, которые невозможно отодвинуть, накапливается грязь, именно там живет так называемая больничная инфекция, а это риск для вас. Поэтому вам необходимо убедиться, что кабинет, в котором вам будут делать операцию, можно тщательно вымыть.

Медицинский персонал: как защитить

На сегодня есть подтвержденные факты, что вирус COVID-19 находится в слюне, а зубы, как мы понимаем, невозможно лечить в маске.

Слюна перемешивается с водой во время лечения, этот аэрозоль разбрызгивается не только на мебель, но и на лицо врача. Поэтому, несмотря на риски, врач должен быть в респираторе высокого класса защиты, который можно использовать в течение восьми часов. Сверху одевается еще одна маска, которая меняется после каждого пациента.

Также врачу необходимо одеть шапочку и специальный щиток, который полностью защищает лицо от аэрозоля, две пары перчаток, а также специальный комбинезон, чтобы защитить даже волосы и шею, и напоследок бахилы. Такой комплект стоит минимум 600 грн. Я надеюсь, что такой не очень ручной одежда для врачей временное – только на время пандемии.

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