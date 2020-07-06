В Киеве тесты на антитела к коронавирусу делают в 12 медучреждениях - Кличко

Мэр Киева объяснил, что ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность выявления болезни.

Сегодня в Киеве ИФА-тестирование могут проводить 12 учреждений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

Он отметил, что ИФА-тестирование необходимо для своевременного выявления заболевания COVID-19.

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«Но, подчеркну, для окончательного установления диагноза нужен результат ПЦР-теста. Его в медучреждениях города делают бесплатно. Сегодня в Киеве ИФА-тестирование могут проводить 12 учреждений здравоохранения. И городские власти рассматривают варианты расширения таких возможностей», - сказал мэр.

По его словам, ИФА-тесты позволят разгрузить систему диагностирования на коронавирус и повысить эффективность выявления болезни. Делают такие тесты быстро. И можно оперативно выявить, или человек уже болел, или может быть инфицирован в данный момент.

«Именно ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать хотя бы раз в месяц. Почему их следует делать работникам торговли и общепита? Потому что эти заведения, которые возобновили свою работу в рамках ослабления ограничений, являются местами повышенной опасности. И в случае заболевания хотя бы одного сотрудника может произойти вспышка заболевания. Поэтому нужно действовать на опережение», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ИФА-тест с исследованием стоит около 300 гривен.

«Это небольшие средства для сохранения здоровья и жизни людей, для безопасной работы бизнеса», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга заявил, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял решение, что «владельцы и руководители торговых сетей, предприятий общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами».

23 июня был опубликован соответствующий протокол № 45 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 22 июня, согласно которому решение о регулярном тестировании сотрудников торговых сетей, предприятий общественного питания и сферы бытового обслуживания носит рекомендательный характер.

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