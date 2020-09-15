Геннадий Кернес находится на больничном.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрия Сидоренко.

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По словам Сидоренко, Кернес лечится в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании.

У Кернеса диагностировали пневмонию и подтвердили заболевание коронавирусом.

Сейчас контактные лица сдают тесты на COVID-19.

Сам Сидоренко рассказал, что переболел коронавирусом, но не подозревал об этом, пока не сдал анализы на антитела. Он добавил, что не знает, когда именно болел.

Кернес заболел: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа.

Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Харьковский горсовет официально опроверг информацию о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому. При этом там подтвердили, что мэр на больничном, но не стали уточнять диагноз.

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Автор: Андрей Василюк