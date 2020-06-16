Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

Сейчас состояние Елены Зеленской стабильное.

Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализированы в больницу в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Сейчас жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.

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