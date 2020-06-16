цей матеріал доступний українською

Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса

10:09, 16 июня 2020
Страна
1704 1
Елену Зеленскую госпитализирован с пневмонией / president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте такжеВ жены Зеленского обнаружили коронавирус

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Сейчас жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. В связи с этим Владимир Зеленский перешел на особый режим работы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter