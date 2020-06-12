Зеленский идет на самоизоляцию из-за болезни жены

Президент переходит на особый режим работы.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

Как отмечается, был принят специальный протокол режима работы Президента, который соответствует как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Зеленский ежедневно будет проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим.

Очные встречи, которые предусматривают личное общение с Главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, с которыми Президент общается лично, сужается к охране и ближайшим помощникам.

"Исключения из этого протокола возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая потребует немедленного реагирования со стороны Главы государства согласно его конституционных полномочий", - сообщили в ОП.

Как сообщал УНИАН, жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

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