В Минздраве с начала 2021 года планируют запустить в полноценном режиме модель работы с электронными больничными

В настоящее время продолжается тестирование системы выписывания врачами больничных в электронном виде.

В Министерстве здравоохранения с начала 2021 года планируют запустить в полноценном режиме модель работы с электронными больничными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер сообщил во время онлайн-брифинга.

Он напомнил, что с начала 2021 года планируется полноценный запуск модели по работе с электронными больничными.

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Сейчас Минздрав разрабатывает соответствующие нормативные акты и начало тестирование такой модели работы.

Кучер отметил, что введение новой процедуры выдачи электронных больничных позволит снизить коррупционные риски.

Кроме того, по его словам, сейчас разрабатывается функционал оформления декларации с семейным врачом в онлайн-режиме.

"Совместно с нашими партнерами из Министерства цифровой трансформации рассматриваем, как это будет выглядеть ... Кроме возможности заключения декларации онлайн, будет еще возможность сменить врача. Смена врача и заключение декларации онлайн - это правильное развитие системы eHealth. И я надеюсь, что в ближайшее время мы это внедрим", - сказал Кучер.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве информировали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за использования гражданами фальшивых больничных листов.

По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств после внедрения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

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