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Доктор Комаровский рассказал о правилах кормления заболевшего ребенка

10:50, 08 мая 2020
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Комаровский дал советы, как кормить ребенка во время болезни \ vsn.com.ua

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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что первое правило, которым нужно руководствоваться - это аппетит ребенка. "Попытки насильственного кормления абсолютно недопустимы", - отметил врач. 

Также он посоветовал кормить больного ребенка чаще, но при этом даватьменьше еды. "Во время болезни избегать экспериментов - не использовать никаких новых продуктов", - предупредил Комаровский.

Как сообщал УНИАН, ранее доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет.

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