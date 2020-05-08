Доктор Комаровский рассказал о правилах кормления заболевшего ребенка
10:50, 08 мая 2020Страна
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Он отметил, что первое правило, которым нужно руководствоваться - это аппетит ребенка.
Комаровский дал советы, как кормить ребенка во время болезни \ vsn.com.ua
Заболевшего ребенка нужно кормить согласно нескольким правилам, руководствуясь, прежде всего, его аппетитом.
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Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что первое правило, которым нужно руководствоваться - это аппетит ребенка. "Попытки насильственного кормления абсолютно недопустимы", - отметил врач.
Также он посоветовал кормить больного ребенка чаще, но при этом даватьменьше еды. "Во время болезни избегать экспериментов - не использовать никаких новых продуктов", - предупредил Комаровский.
Как сообщал УНИАН, ранее доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет.
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