За партой по одному и уроки на воздухе: Комаровский рассказал, как должны работать школы с 1 сентября

Комаровский считает, что дистанционное обучение - большая ошибка. Дети должны развиваться и общаться со сверстниками.

Доктор Комаровский рассказал украинским родителям, как должны происходить учебный процесс в школах с 1 сентября. По словам украинского врача, дети должны сидеть за партами по одному и на переменах максимально соблюдать дистанцию.

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«На сегодняшний день мы все должны готовиться к тому, что 1 сентября дети идут в школу. Поэтому сейчас надо думать о том, в какие школы дети идут. В школах должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а 15, например. За партой дети должны сидеть по одному. А вот на переменах, когда они носятся… их надо максимально выгонять на свежий воздух», – сказал Комаровский в эфире канала «Украина 24»

По словам медика, лучше проводить уроки на открытом воздухе. Так делают в других странах.

«Нам сейчас надо думать, как мы изменим количество детей в классах, как мы обеспечим школы достаточным количеством медсестер, как мы проконтролируем воздухообмен в классах, как мы наладим там систему вентиляции, как мы проконтролируем в классах температуру и влажность воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание. И мы должны сделать все, чтобы в школе все, что может происходить на свежем воздухе, происходило на свежем воздухе. И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму», – сказал врач.

Также Комаровский отметил, что те дети, которые не хотят идти в школы – должны получить возможность получать дистанционное образование в домашних условиях.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что осенью большинство школ из-за всплеска заболевания COVID-19 будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

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