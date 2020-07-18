Черешня: польза, вред и калорийность летней ягоды

Наступило долгожданное лето, а вместе с ним и сезон черешни. Читай о полезных свойствах этой ягоды.

Летом черешню хочется покупать килограммами и тут же съедать любимую ягоду в неприличных количествах. Если в руки попадает тарелка мытой черешни, то остановиться уже невозможно, разве что опомниться через несколько мгновений рядом с горстью косточек. Поэтому в нашем материале мы расскажем все о любимом сезонном лакомстве – о вреде и пользе, а также калорийности черешни.

Чем полезна черешня

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа. Также нужно есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами. В то же время черешню не рекомендуют есть в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенному газообразованию в кишечнике.

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"Рекомендуемая норма фруктов 300 граммов в день. Ешьте с удовольствием эти замечательные ягоды! Сезон короткий – до конца июня. Не забывайте заготавливать их на зиму. Вы помните, что лучше всего их заморозить", - рекомендует диетолог Светлана Фус.

Вред черешни

Черешню не рекомендуется употреблять людям с гастритом с повышенной кислотностью желудочного сока и при сахарном диабете. Свежие ягоды черешни нельзя есть сразу после еды – это может вызвать газообразование и несварение желудка. Не стоит употреблять черешню при нарушенной проходимости кишечника, так как это может усугубить болезнь.

Можно ли черешню при беременности

О том, можно ли беременным женщинам есть черешню стоит выяснить заранее, чтобы потом не избавляться от ненужных проблем. Но особых противопоказаний для будущих мам нет – беременным нельзя есть черешню только в том случае, если у них диагностировали проблемы с гастритом и кишечником. В остальном черешня повышает иммунитет и очищает организм от токсических веществ. Беременным, которые едят черешню, важно помнить только о том, что ягод не должно быть слишком много – перенасыщение никогда не идет на пользу.

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Сколько калорий в свежей черешне

Многих интересует самый главный вопрос – так сколько же калорий в свежей черешне. Ответ таков: 100 грамм черешни – 50 ккал.

Черешня на зиму

Как и любые ягоды, черешню можно заморозить, однако этого обычно не делают из-за того, что из нее плохо удаляются косточки. Более распространенные варианты консервации — это варенье из черешни без косточки либо с косточкой, компот, черешня в собственном соку. Особенно вкусным получается конфитюр из черешни. Летом же черешню по большей части едят в сыром виде. Однако не разочарует и летний пирог с этими ягодами — клафути.

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