58-летний Борис Павленко заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова в Днепре.

В Днепре 10 ноября от коронавирусной инфекции COVID-19 умер известный врач Борис Павленко, спасший сотни недоношенных детей.

О смерти 58-летнего медика сообщили его коллеги в Facebook.

Павленко заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова и был высококлассным специалистом по выхаживанию недоношенных деток, которые рождались с весом от 0,5 килограмма.

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"Он был талантлив во всем, за что брался! В свое время акушерская служба глубоко реформировалась. В том числе перешли на европейские стандарты в оценке недоношенных детей. Теперь нужно было выхаживать глубоко недоношенных детей с весом 0,5 кг и основными признаками жизни: дыханием и сердцебиением. В больнице имени Мечникова срочно создали детскую реанимацию и возглавил ее Борис Анатольевич. И уже за год работы у него показатели оказались лучше европейских", - пишет коллега Павленко Владимир Алексеевич.

Борис Павленко в 2006 году прошел стажировку в Перинатальном центре клиники "Шарите" в Берлине. Имел высшую категорию по специальности "Детская анестезиология" и спас сотни детей.

Известные украинские врачи, умершие от COVID-19

В начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.

5 ноября стало известно, что от коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.

9 ноября сообщалось, что от коронавируса умер заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

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Автор: Денис Прядко