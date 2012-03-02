Установлен рекорд Украины по пребыванию человека под снегом

Житель города Коломыя Ивано-Франковской области Алексей ГУЦУЛЯК установил рекорд Украины по пребыванию голого человека под снегом.

Как сообщает газета «Коломийські вісті», сегодня в городе Коломыя установили рекорд Украины в категории «Человек, уникальные возможности» по пребыванию в снегу без одежды.

Житель Коломыи А.ГУЦУЛЯК пролежал в снежном сугробе 34 минуты 4 секунды. Рекорд зафиксировали члены экспертной комиссии, в состав которой вошли представитель национального проекта «Книга рекордов Украины», журналисты, предприниматель и врач скорой медицинской помощи.

По данным издания, А.ГУЦУЛЯК уже 8 лет закаляется и вовлекает в это дело своих друзей. Именно они и подтолкнули А.ГУЦУЛЯКА заявить о своих возможностях на всю Украину.

Врач предупредил, что неподготовленный человек, лежа под снегом, может навредить своему организму.

После установления рекорда, общаясь с журналистами, А.ГУЦУЛЯК рассказал, что еще год будет готовиться к преодолению мирового рекорда, который принадлежит японцу, - 45 минут пребывания под снегом.