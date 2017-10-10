В Киеве состоится экстренный форум здравоохранения с участием медиков со всей Украины

В Киеве в среду, 18 октября, состоится экстренный Национальный форум здравоохранения, на который соберутся медики со всей Украины.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала в Facebook.

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Она отметила, что «организация Форума проходит благодаря объединению профсоюзов Украины, Киева, экстренной помощи, независимых профсоюзов и работодателей, научной и медицинской элиты Украины».

Богомолец сообщила, что главная цель проведения форума - «заставить власть признать разработанную экспертной средой стратегию спасения медицинской сферы Украины и ее реформирования, созданную на основе таких приоритетов как человекоцентричность, духовность и национальная безопасность».

Богомолец считает, что предложенный Министерством здравоохранения законопроект № 6327 относительно реформирования сферы медицины - «это яркое признание Кабмином своей несостоятельности запустить экономику государства и выделить достаточно средств на защиту жизни и здоровья своих граждан. Поэтому они законодательно пытаются сэкономить на человеческих жизнях и ограничить доступ людей к больницам и медицинской помощи».

Богомолец отметила, что участники форума будут требовать от правительства выполнить требования профсоюзов, озвученные на недавней акции протеста медиков в центре столицы, - назначить легитимного украинского министра здравоохранения, повысить зарплаты медицинским работникам, погасить задолженность по зарплате и начать совместную работу по внедрению настоящей реформы на основе законопроектов № 2409, 7065, 2162 и других, которые создают новую, социально ориентированную систему здравоохранения.

«Во время предыдущих протестов медицинских профсоюзов руководство Минздрава заявляло, что на улице вышла проплаченная «массовка». Власть так и не поняла, что отсутствие уважения к медикам, ее антинародные инициативы и нищенские зарплаты являются лучшим стимулом для продолжения массовых протестов людей против преступного бездействия нанятых ими на работу чиновников», - написала Богомолец.