Выделенные 559 млн грн будут направлены не только на выплаты медикам, но и на программы лечения - Супрун

Из резерва медицинской субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам выделено 559,2 млн гривен, которые будут направлены не только на погашение задолженности по зарплатам перед медицинскими работниками, а и на программы для лечения почечной недостаточности и диабета.

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Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Бюджетный комитет согласовал перераспределение субвенции на выплату зарплат медикам. Пройдены все этапы для того, чтобы деньги наконец отправились в регионы», - написала она.

Супрун добавила, что это первый транш закрытия задолженностей в 2017 году. Будет еще один, чтобы до конца года работа медиков была полностью оплачена.

Она рассказала, что необходимо для того, чтобы такие ситуации решались системно, а не "ручным" регулированием.

«Ждем парламентскую поддержку законопроектов 6327 и 6604, которые позволят начать менять механизмы финансирования здравоохранения. Медицинская реформа поможет обновить систему управления средствами и преодолеть хронический дефицит, как на выплаты врачам, так и на всю медицинскую сферу», - глава министерства.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Кабинет министров Украины выделил 559 млн грн на погашение задолженности по зарплатам перед медицинскими работниками, общий размер которой достигает 2,7 млрд грн.