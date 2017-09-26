В Украине внедрят единую систему наблюдения за заболеваниями
В Украине готовится внедрение единой системы наблюдения за заболеваниями, в которую войдут более 700 субъектов
Специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие во встрече с представителями Посольства США в Украине относительно реализации Программы уменьшения биологической угрозы.
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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, участники мероприятия обсудили вопросы внедрения Электронной системы наблюдения за заболеваниями.
Сейчас происходит наполнение системы и организация обучения специалистов территориальных органов Госпродпотребслужбы.
В Электронную систему наблюдения за заболеваниями войдут центральный аппарат Госпродпотребслужбы, Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев), все областные управления Госпродпотребслужбы, 24 областные государственные лаборатории, 544 районных территориальных органы Госпродпотребслужбы, 103 пограничные инспекционные пункты, 12 научно-исследовательских институтов.
В целом планируется 716 точек доступа к данной системе.