В Украине внедрят единую систему наблюдения за заболеваниями

Специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие во встрече с представителями Посольства США в Украине относительно реализации Программы уменьшения биологической угрозы.

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Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, участники мероприятия обсудили вопросы внедрения Электронной системы наблюдения за заболеваниями.

Сейчас происходит наполнение системы и организация обучения специалистов территориальных органов Госпродпотребслужбы.

В Электронную систему наблюдения за заболеваниями войдут центральный аппарат Госпродпотребслужбы, Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев), все областные управления Госпродпотребслужбы, 24 областные государственные лаборатории, 544 районных территориальных органы Госпродпотребслужбы, 103 пограничные инспекционные пункты, 12 научно-исследовательских институтов.

В целом планируется 716 точек доступа к данной системе.