

Второй этап конкурса отбора членов Экспортного комитета состоялся 15 сентября 2017 года.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, по результатам собеседования комиссия выбрала 6 новых Национальных экспертов, которые будут формировать рекомендованную версию Нацперечня основных лекарственных средств, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно.

Утвержден новый состав Экспертного комитета по отбору и использованию лекарственных средств. В него вошли специалисты фармакологической и экономической отрасли: ученые, преподаватели и исследователи эффективности лекарственных препаратов. Все избранные члены комитета прошли очень серьезную проверку в отношении конфликтных интересов, чтобы исключить малейшую возможность лоббирования какой-либо заинтересованности.

Специалисты дополнили уже существующий состав Национальных экспертов, которые выбирают лекарства в рекомендуемой версии Нацпереліку лекарственных средств, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно с 1 января 2018 года.

*** Экспертный комитет по отбору и использованию основных лекарственных средств – это постоянно действующий совещательный орган при Министерстве здравоохранения. Члены Экспертного комитета назначаются Министром здравоохранения по результатам конкурсного отбора сроком на четыре года. Конкурсный отбор осуществляется на началах равного доступа кандидатов к участию в конкурсе.