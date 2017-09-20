На сегодня есть проблемы с голосами для принятия медицинской реформы - Березенко

На сегодня есть проблемы с голосами для принятия медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.

По его словам, на сегодняшний день "на 100 процентов нельзя сказать", что в ближайшее время эта реформа будет принята в ВР.

Березенко подчеркнул, что сейчас так называемые оппозиционные фракции делают все для того, чтобы затянуть с принятием судебной реформы и соответственно, чтобы до октября не была принята пенсионная реформа. По его словам, некоторые фракции делают все для того, "чтобы не принять до октября пенсионную реформу, а пенсионная реформа есть в нашем пакете договоренностей с международными партнерами, в том числе с финансовыми институтами".