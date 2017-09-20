Мотузяник: главного психиатра Минобороны отстранили за слова о том, что участники АТО - угроза для общества

Начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя отстранили от должности на период проверки его слов о том, что участники АТО после возвращения к мирной жизни становятся угрозой для общества и собственных семей.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Действительно, министром обороны Украины принято такое решение сейчас отстранить от должности главного психиатра Министерства обороны и начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя", - сказал Мотузяник.

"Сейчас проводится проверка, в том числе и по его заявлению, которое приобрело очень широкую огласку", - заявил пресс-секретарь.

"Сейчас проверяем, на какие, собственно, данные вообще опирался этот наш военный медик, когда озвучивал подобные заявления, и что стало толчком к подобным высказываниям", - заявил Мотузяник.

По его словам, на период проверки, Друзь будет отстранен от должности.

Он уточнил, что проверяется то, какими именно данными оперировал Друзь.

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"Где он брал эти данные, и вообще исследовалась ли эта проблема нашими военными медиками", - добавил Мотузяник.

"Когда он озвучивал это заявление, надо внимательно послушать то, что он говорил, что в соответствии с международным опытом, понимаете, и очевидно, что определенные его слова были вырваны из контекста некоторыми интернет-пользователями. И поэтому сейчас мы все это проверяем, но в любом случае подобные заявления, как вы понимаете, они недопустимы", - сказал спикер.

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В размещенном Информационным управлением Верховной Рады Украины видео в видеохостинге Youtube, Друзь во время круглого стола в парламентских комитетах сказал: "Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий по возвращению к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", - сказал он.

Как сегодня сообщал УНИАН, министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак решил отстранить от должности начальника клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя.Об этом глава Минобороны сообщил в Facebook.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением должностных обязанностей и назначил служебное расследование", - заявил Полторак.

Как сообщала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, 15 мая следователи прокуратуры Киева совместно с СБУ задержали начальника клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя, который требовал 52 тыс. взятки за справку о невозможности прохождения военной службы.

По информации Максимец, еще 10 тыс. грн получил командир роты, майор, который помогал главному психиатру Министерства обороны в его преступных действиях.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).