У медика Хмельницкой городской инфекционной больницы выявили коронавирус

У инфицированного врача пока отсутствуют симптомы COVID-19.

Сегодня ПЦР-тестирование подтвердило диагноз COVID-19 у медика Хмельницкой городской инфекционной больницы.

Как сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, врач находится на изоляции.

В пресс-службе Хмельницкого городского совета отметили, что у инфицированного врача пока отсутствуют симптомы.

По состоянию на 19:45 21 апреля в Хмельницкой области зафиксировано 62 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме того, в течение дня выявлено еще два новых случая заражения COVID-19 среди лиц Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП (село Головчинцы Летичевского района). В частности, коронавирус подтвердился у одной монахини и послушника монастыря. Болезнь протекает бессимптомно, и они находятся на самоизоляции.

Сейчас из-за вспышки болезни монастырь закрыт для посетителей.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля у двух монахинь Свято-Преображенского женского монастыря УПЦ МП подтвердился коронавирус. Им оказывают помощь в Хмельницкой городской инфекционной больнице.

20 апреля выявлен COVID-19 у священника этого монастыря.

Справка УНИАН. Согласно плану перепрофилирования, первой больницей в Хмельницкой, куда доставляются больные коронавирусом, является Хмельницкая городская инфекционная больница. Она имеет 40 специальных боксов, в которых будут лечить инфицированных пациентов.

Если же количество больных будет расти, тогда инфекционная больница будет вынуждена перевести своих пациентов с другими диагнозами в Хмельницкую, Ярмолинецкую и Красиловскую центральные райбольниц, а на освободившиеся места госпитализировать больных COVID-19. Таким образом, это медучреждение может развернуть максимально 200 койко-мест.