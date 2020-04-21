Спорт на карантине: эксперты дали советы, как тренироваться дома (видео)

Тренеры говорят, что для поддержания формы своего веса и комнатной площади вполне достаточно.

Карантин можно пережить в "планке". Видеоуроки, тренировки онлайн - сначала все это было непривычно, но постепенно к этому привыкаешь. Не к "планке", а к онлайн режиму.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На онлайн-тренировки давно перешли и поклонники единоборств, и те, кто занимается йогой или же танцами.

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Тренеры говорят, что для поддержания формы своего веса и комнатной площади вполне достаточно.

Однако далеко не все придерживаются карантинных ограничений, в частности относительно пребывания дома или прогулок в парках.

Фитнес-тренеры убеждают: упражнения, здоровый сон, сбалансированное питание и ваш иммунитет будет крепким, как у марафонца. А вот бегуны убеждены, что легкие таки стоит тренировать, ведь их коронавирус поражает больше всего. Спортсмены убеждены, что карантин закончится, а форма останется.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

Сегодня, 21 апреля, в Минздраве сообщили, что на ближайшем заседании правительства будут предлагать продлить карантинные мероприятия до 12 мая.

В Киеве уже разработали план поэтапного ослабления карантинных ограничений. Ослабить ограничительные меры в столице планируют через несколько недель после достижения пика заболевания COVID-19, что ожидается через неделю-две.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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