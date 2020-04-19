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В аннексированном Крыму выявили 61 случай коронавируса

15:05, 19 апреля 2020
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В Крыму увеличилось число случаев COVID-19 / фото: ua.depositphotos.com

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заявления оккупационной власти полуострова.

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Отмечается, что один больной является контактным по ранее подтвержденному случаю COVID-19 по семейному очагу.

Также коронавирус обнаружен у пассажира поезда Москва-Симферополь, который с температурой был госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные лица этого зараженного находятся под наблюдением.

Таким образом, всего на территории полуострова 61 человек зараженный коронавирусом – 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма решили отправлять всех, кто приезжает в аннексированный регион, на двухнедельную самоизоляцию. Также на аннексированном полуострове решили продлить карантин до конца апреля.

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