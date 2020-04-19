В ночь на Пасху почти 130 тысяч человек проигнорировали карантин и пришли в храмы
В Украине в Пасхальную ночь в церкви пришли почти 130 тыс. верующих, лишь в 19 случаях полиция зафиксировала нарушение карантинных ограничений.
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Как информирует пресс-служба МВД, об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По его словам, богослужения в большинстве храмах страны состоялись без нарушений, но, вместе с тем, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантинных ограничений.
Клименко отметил, что в целом праздничные богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех регионах государства.
Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тыс. полицейских, военнослужащих Нацгвардии.
Усилия правоохранителей были направлены на проведение профилактической работы относительно неукоснительного соблюдения всех карантинных ограничений.
По словам Клименко, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.
«И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам придерживаться карантинных ограничений. Впрочем, на протяжении суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начато одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме», - сообщил Клименко.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский перед праздником подчеркивал, что если на Пасху допустить большое скопление людей, то количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 может составить от 2% до 10% населения Украины.
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