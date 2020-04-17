У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус – МВД
20:30, 17 апреля 2020Страна
634 0
Генерал-лейтенант Балан находится в удовлетворительном состоянии. Заболевание у него проходит почти бессимптомно.
У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус / Фото: УНИАН
У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус.
Читайте такжеУкраина снова побила антирекорд: за сутки полтысячи новых случаев коронавирус (видео)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил Геращенко.
По его словам, генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.
Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.
Фото: скриншот
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter