У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус – МВД

Генерал-лейтенант Балан находится в удовлетворительном состоянии. Заболевание у него проходит почти бессимптомно.

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил Геращенко.

По его словам, генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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