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У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус – МВД

20:30, 17 апреля 2020
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У командующего Нацгвардии обнаружили коронавирус / Фото: УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил Геращенко.

По его словам, генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции. Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Фото: скриншот

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