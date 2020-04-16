Как укрепить иммунитет на карантине: врач-диетолог дала три главных совета (видео)

Больше спать и кушать много цитрусовых - одни из главных правил по укреплению иммунитета от врача-диетолога.

Известный врач-диетолог Наталья Самойленко в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" рассказала, как укрепить свой иммунитет во время карантина.

По словам эксперта, поддерживать свой иммунитет во время карантина помогут три простых правила:

Правило 1 - качественный сон. Старайтесь просыпаться и засыпать в одно время.

Правило 2 - проветривайте помещение. А также регулярно делайте влажную уборку в доме.

Правило 3 - питание.

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«Важно придерживаться правильного содержания белка в рационе. Его вы можете получить из яиц, бобовых, грибов и рыбы. Важно также употреблять достаточное количество витамина С - это киви, цитрусовые и лимоны», - советует Наталья Самойленко.

По ее словам, стоит обратить внимание и на супер-продукты, которые помогают укрепить иммунитет: имбирь, лук и чеснок. Особенно во время карантина их желательно ежедневно добавлять в свой рацион.

Также усилят иммунитет такие напитки, как отвар шиповника и полезные чаи (мята, ромашка и настой имбиря).

Кроме того, врач-диетолог отметила еще одно важное правило: «Оставайтесь дома и проведите это время с пользой для себя и своих близких».